Летний новичок Интернационале Ашраф Хакими накануне дерби против Милана рассказал о подготовке к поединку и своей адаптации на Апеннинах.

"Мы должны сражаться, чтобы победить в дерби. Это честь и привилегия быть частью такого легендарного клуба, как Интер.

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Многие великие игроки выступали на Сан-Сиро. Я хочу доказать, что клуб не зря поверил в меня. Рад открыть новую лигу для себя. Уверен, что стану лучшим и много научусь здесь. Перед подписанием контракта разговаривал с Хавьером Дзанетти. Он – настоящая легенда и икона для Интера. Он – великий фулбек. Для меня он модель, надеюсь, что смогу повторить его путь", – цитирует марокканца Gianlucadimarzio.com.

Напомним, что Ашраф Хакими стал "нерадзурри" прошлым летом за 40 млн евро. В свою очередь Хавьер Дзанетти провел за Интер 19 сезонов, а затем перешел на административную работу.

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