Літній новачок Інтернаціонале Ашраф Хакімі напередодні дербі проти Мілана розповів про підготовку до поєдинку та свою адаптацію на Апеннінах.

"Ми повинні битися, аби перемогти в дербі. Це честь і привілей бути частиною такого легендарного клубу, як Інтер.

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Чимало великих гравців виступали на Сан-Сіро. Я прагну довести, що клуб не дарма повірив у мене. Щасливий відкрити нову лігу для себе. Упевнений, що стану кращим і багато вивчу тут. Перед підписанням контракту мав розмову з Хав'єром Дзанетті. Він – справжня легенда та ікона для Інтера. Він – великий фулбек. Для мене він модель, сподіваюся, що зможу повторити його шлях", – цитує марокканця Gianlucadimarzio.com.

Нагадаємо, що Ашраф Хакімі став "нерадзуррі" минулого літа за 40 млн євро. Натомість Хав'єр Дзанетті провів за Інтер 19 сезонів, а потім перейшов на адміністративну роботу.

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