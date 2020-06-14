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Хакімі має пропозиції одразу трьох топ-клубів – Реал вимагає шалену суму за гравця

13:36 219 Читать на русском
Хакімі має пропозиції одразу трьох топ-клубів – Реал вимагає шалену суму за гравця
Ашраф Хакімі / соцмережі

Захисник Реала Ашраф Хакімі, який виступає на правах оренди за дортмундську Борусію, може не повернутися в Мадрид найближчим часом.

Реал готовий продати Хакімі за суму, не меншу 60 млн євро, повідомляє Onda Cero.

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Зазначається, що гравець має одразу три пропозиції – від Борусії Д, Баварії та Інтера. Додамо, що марокканець виступає за дортмундський клуб на правах оренди.

До слова, саме яскраві виступи за "жовто-чорних" привернули увагу до Ашрафа. В активі Хакімі 43 матчі у складі Борусії в поточному сезоні, в яких захисник відзначився 9 голами та 10 асистами.

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Теги
Інтер Інтер Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Ашраф Хакімі Ашраф Хакімі Баварія Баварія Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
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