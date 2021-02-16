Динамо имеет более высокие шансы пройти Брюгге, чем при мне, – Хацкевич
Экс-тренер Динамо Александр Хацкевич отметил свой вклад в нынешние успехи киевского клуба.
"Сейчас шансы у Динамо пройти Брюгге гораздо выше, чем были при мне, потому что та молодежь, которая играла прошлым летом, стала физически и морально сильнее. Появилась уверенность.
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Мы с командой прошли два года Лиги Европы, выходили в 1/8 финала турнира. Это большой опыт, который должен сыграть на руку Динамо", – сказал Хацкевич для Sportarena.
Напомним, Брюгге выбил Динамо во главе с Хацкевичем из квалфикации Лиги чемпионов в сезоне 2019/20. Теперь бельгийский и украинский клубы встретятся в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
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