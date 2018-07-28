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Хацкевич: У меня только одна претензия – реализация моментов

22:44 26 Читати українською
Хацкевич: У меня только одна претензия – реализация моментов
Александр Хацкевич / фото: ФК Динамо

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич поделился впечатлениями после матча 2-го тура УПЛ против Львова.

"По игре к ребятам у меня только одна претензия – реализация моментов. В таких матчах их надо реализовывать. И игра проходила бы в спокойном русле. Когда владеешь мячом и создаешь моменты, но не забиваешь, появляется нервозность и спешка.

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Главное, что мы не сбились на навал, а искали пространство между линиями. Тот же Сидорчук здорово врывался из глубины. То же самое сделал Андриевский, когда мы забили. Каждый из ребят, которые вышли на замену, сделал свой вклад.

Самый главный итог – у нас есть характер. Было трудно, мы проводили третью игру за неделю. Но в таких матчах проявляется вера в себя. Мы все-таки дожали соперника.

Команда соперника сыграла очень дисциплинированно. Нам же где-то не хватало удачи в завершающей стадии. У нас было мало информации о Львове, потому что они сыграли только одну игру. Думали, что они будут больше атаковать, но мы лишили их пространства. Направление у Львова видно. Желаю, чтобы оно приносило результат", – цитирует Хацкевича Dynamomania.com.

Украина2 тур

Львов - Динамо Киев: Суббота 28 июля 2018

Львов
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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Александр Хацкевич Александр Хацкевич Львов - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев
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