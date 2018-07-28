Динамо на виїзді переграло Львів

Динамо у важкому матчі проти новачка УПЛ змогло перемогти завдяки голу Назарія Русина на останніх хвилинах.

Перший тайм відзначався високою динамікою – так, вже на 25-й секунді Аугусто з дистанції пробив над поперечиною. Втім, це був чи не єдиний момент Львова, який господарі цілком і повністю створили самі – надалі вони або заробляли перспективні стандарти, або намагалися використовувати помилки суперника. Так, на 8-й хвилині в них вдався гарний кутовий, після якого Волошиновичу не вистачило стрибка для вирішального удару, а на 26-й Бойко помилився на виході після подачі зі стандарту, надавши можливість Парамонову пробити у пусті – Бурда виніс м'яч із лінії. Наприкінці тайму Бойко взагалі загрався з м'ячем і ледь не дав його у себе відібрати, повторюючи досвід своїх колег у матчах із Шахтарем та Ворсклою.

"Динамівці" були активнішими – особливо лівий фланг, на якому розривав Вербіч. Словенець прийняв участь у більшості моментів Динамо, розганяючи атаки та роздаючи хитрі передачі – такі, як на 34-й хвилині, коли після його його пасу на лінію штрафного Че Че потужно пробив по центру воріт у руки Бандурі. Сам Че Че знову розчинився на полі, запам'ятавшись лише однією розрізною передачею, яка виводила віч-на-віч Кендзьору – Бандура її прочитав і встиг вибити. Активним був і Буяльский, який виконував просто неймовірні передачі та міг забити сам на 41-й хвилині, коли Бєсєдін скинув йому під удар із меж штрафного – Віталій пробив неточно.

На другий тайм Львів вийшов, в першу чергу, задля збереження нічийного рахунку. Кияни повністю тримали ініціативу і більшу частину часу не зустрічали особливої контргри – втім, і самі моментів не створювали. Все змінилося після замін – Жилмар випустив кількох атакувальних співвітчизників, а Хацкевич зняв Че Че та Гармаша, випустивши Андрієвського та Сидорчука. Тут же капітан "динамівців" міг і забити: на 65-й хвилині Сидорчук потужно пробив з дистанції по центру воріт, а через шість хвилин втратив супершанс – Морозюк виконав верхову коротку передачу на Сидорчука, а той вийшов один на один та пробив у дальній кут. Голкіпер Бандура, однак, встиг скоротити відстань та відбити м'яч.

На 77-й хвилині Львів міг покарати киян за таке марнотратство: Бруно обігрався з Тейлором та прострілив з правого флангу на лінію штрафного на Аугусто, а той впав у карному майданчику після контакту з Бурдою! Львів'яни стали вимагати пенальті, однак арбітр вирішив, що бразилець симулював, "нагородивши" його жовтою карткою. Через дві хвилини вже кияни могли карати господарів поля, однак удар Бурди з лінії воротарського після кутового пройшов повз ворота. На 86-й же Бєсєдін теж вирішив впасти у чужому штрафному, однак арбітр знову побачив у падінні симуляцію та дістав для форварда жовту картку.

Зрештою, тиск Динамо дався взнаки. На 90-й хвилині Олександр Хацкевич зняв з гри Морозюка та випустив молодого Русина, а на 92-й той першим дотиком після комбінації за участі Буяльського та Андрієвського вивів Динамо вперед! Львів капітулював.

Таким чином, Динамо набрало 6 очок та вийшло на другу позицію у турнірній таблиці, потіснивши звідти Львів. Команда Жилмара опустилася на 5-те місце.

Чемпіонат України 2018/2019, 2-й тур

Львів – Динамо – 0:1

Гол: Русин, 90+2