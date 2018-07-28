Хацкевич: У мене тільки одна претензія – реалізація моментів

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич поділився враженнями після матчу 2-го туру УПЛ проти Львова.

"По грі до хлопців у мене тільки одна претензія – реалізація моментів. У таких матчах їх треба реалізовувати. І гра проходила б у спокійному руслі. Коли володієш м'ячем і створюєш моменти, але не забиваєш, з'являється нервозність і поспіх.

Львів – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Головне, що ми не збилися на навалу, а шукали простір між лініями. Той же Сидорчук здорово вривався з глибини. Те ж саме зробив Андрієвський, коли ми забили. Кожен з хлопців, які вийшли на заміну, зробив свій внесок.

Найголовніший підсумок – у нас є характер. Було важко, ми проводили третю гру за тиждень. Але в таких матчах проявляється віра в себе. Ми все-таки дотиснули суперника.

Команда суперника зіграла дуже дисципліновано. Нам же десь не поталанило в завершальній стадії. У нас було мало інформації про Львів, тому що вони зіграли тільки одну гру. Думали, що вони будуть більше атакувати, але ми позбавили їх простору. Напрямок у Львова помітний. Бажаю, щоб він приносив результат", – цитує Хацкевича Dynamomania.com.