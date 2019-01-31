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Хацкевич рассказал о новой роли Сидорчука в Динамо

31 января 20:36 555 Читати українською
Хацкевич рассказал о новой роли Сидорчука в Динамо
Сергей Сидорчук / фото: Футбол 24

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал использование Сергея Сидорчука на позиции центрального защитника.

"Использование Сидорчука на позиции центрального защитника – это не временно. На сборах есть возможность посмотреть его на этой позиции. И как показал матч чемпионата Украины против Александрии, хоть мы его и проиграли, Сергей сыграл очень хорошо, очень надежно.

Сидорчук объяснил, чего не хватает Динамо

У него есть хороший первый пас, когда он находится лицом к воротам соперника. Я, как тренер, не должен исключать такой вариант в будущем", – сказал Хацкевич в интервью Dynamo.kiev.ua.

"Такое ощущение, что он в команде не неделю, а уже год", – Хацкевич в восторге от Соля

Напомним, Сергей Сидорчук чаще всего играл в Динамо на позиции центрального полузащитника. В текущем сезоне на счету 27-летнего игрока 26 матчей за Динамо во всех турнирах, где Сергей забил 1 гол и отдал результативную передачу.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук
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