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Хацкевич розповів про нову роль Сидорчука в Динамо

20:36 296 Читать на русском
Хацкевич розповів про нову роль Сидорчука в Динамо
Сергій Сидорчук / фото: Футбол 24

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував використання Сергія Сидорчука на позиції центрального захисника.

"Використання Сидорчука на позиції центрального захисника – це не тимчасово. На зборах є можливість подивитися його на цій позиції. І як показав матч чемпіонату України проти Олександрії, хоч ми його й програли, Сергій зіграв дуже добре, дуже надійно.

Сидорчук пояснив, чого не вистачає Динамо

У нього є хороший перший пас, коли він перебуває обличчям до воріт суперника. Я, як тренер, не повинен виключати такий варіант в майбутньому", – сказав Хацкевич в інтерв’ю Dynamo.kiev.ua.

"Таке відчуття, що він в команді не тиждень, а вже рік", – Хацкевич у захваті від Соля

Нагадаємо, Сергій Сидорчук найчастіше грав в Динамо на позиції центрального півзахисника. У поточному сезоні на рахунку 27-річного гравця 26 поєдинків за динамо у всіх турнірах, де Сергій забив 1 гол та віддав результативну передачу.

Теги
Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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