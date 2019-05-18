Хацкевич прокомментировал дебютный гол Де Пены

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич поделился мнением об игре вингера Карлоса Де Пены в матче 29 тура чемпионата Украины против Мариуполя и рассказал о деталях контракта уругвайца.

"Карлос де Пена – достаточно квалифицированный футболист. Гол, конечно, придаст ему уверенности. У него в каждом матче есть моменты: как у самого, так и он создает моменты футболистам группы атаки.

Динамо – Мариуполь – 2:1 – видео голов и обзор матча

Он и впереди активен, и сзади отрабатывает. Сегодня не раз страховал Сидклея. Контракт у него не до конца сезона, а чуть больше", – цитирует Хацкевича официальный сайт ФК Динамо.

Напомним, Де Пена отличился дебютным голом в официальном матче за Динамо во встрече против Мариуполя, которая завершилась победой киевлян со счетом 2:1.