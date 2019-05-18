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Хацкевич прокоментував дебютний гол Де Пени

18 травня 21:54 2002 Читать на русском
Хацкевич прокоментував дебютний гол Де Пени
Карлос Де Пена / Футбол 24

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич поділився думкою про гру вінгера Карлоса Де Пени у матчі 29 туру чемпіонату України проти Маріуполя та розповів про деталі контракту уругвайця.

32’ Карлос Де Пена
87’ Віктор Циганков
 
Валерій Федорчук 90+2’
32’ Карлос Де Пена
87’ Віктор Циганков
90+2’ Валерій Федорчук

"Карлос де Пена – досить кваліфікований футболіст. Гол, звичайно, додасть йому впевненості. У нього в кожному матчі є моменти: як у самого, так і він створює моменти футболістам групи атаки.

Динамо – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Він і попереду активний, і ззаду відпрацьовує. Сьогодні не раз страхував Сідклея. Контракт у нього не до кінця сезону, а трошки більше", – цитує Хацкевича офіційний сайт ФК Динамо.

Нагадаємо, Де Пена відзначився дебютним голом в офіційному матчі за Динамо у зустрічі проти Маріуполя, яка завершилась перемогою киян з рахунком 2:1.

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Теги
Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Динамо Динамо Карлос Де Пена Карлос Де Пена Динамо - Маріуполь
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