Хацкевич прокоментував дебютний гол Де Пени

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич поділився думкою про гру вінгера Карлоса Де Пени у матчі 29 туру чемпіонату України проти Маріуполя та розповів про деталі контракту уругвайця.

"Карлос де Пена – досить кваліфікований футболіст. Гол, звичайно, додасть йому впевненості. У нього в кожному матчі є моменти: як у самого, так і він створює моменти футболістам групи атаки.

Динамо – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Він і попереду активний, і ззаду відпрацьовує. Сьогодні не раз страхував Сідклея. Контракт у нього не до кінця сезону, а трошки більше", – цитує Хацкевича офіційний сайт ФК Динамо.

Нагадаємо, Де Пена відзначився дебютним голом в офіційному матчі за Динамо у зустрічі проти Маріуполя, яка завершилась перемогою киян з рахунком 2:1.