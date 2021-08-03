"Готов ли я возглавить сборную Украины? Мне кажется, что национальную команду все же должен тренировать человек, имеющий паспорт этой страны. Это момент, который нужно обязательно учитывать – тренер сборной должен быть частью страны, родиться и вырасти в ней. Но это исключительно мое мнение.

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Тем более, мне кажется, что раз было принято решение не продлевать контракт с Шевченко, то у УАФ уже есть кандидаты, с которыми они ведут переговоры. Сборной играть уже в сентябре в отборе ЧМ, поэтому не думаю, что все произошло спонтанно", – заявил Хацкевич в комментарии Sport24.

Напомним, белорус остается свободным после увольнения из Ротора в марте этого года. Ранее он работал с киевским Динамо и родной национальной сборной.

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