В лагере польского клуба Заглембе Сосновец может стать больше представителей с фамилией Хацкевич.

В спарринге Заглембе Сосновец – Пуща (1:1) на поле вышел 20-летний полузащитник Артем Хацкевич, который находится на просмотре. Интересно, что Заглембе не указал сына своего главного тренера, публикуя составы команд. За него это сделал соперник, после чего удалил составы. В их обновленной версии Артема Хацкевича уже не было, сообщает Weszlo.

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Польское издание еще и поиронизировало с приглашения Хацкевича-младшего, охарактеризовав его следующим образом: "В спарринге сыграл футболист, за которым Александр Хацкевич наблюдал 21 год, прежде чем пригласить его в свою команду. Какой еще клуб в польском футболе настолько серьезно относится к подписанию игрока, что следит за ним более двух десятилетий? Идеальный скаутинг".

Как выяснилось, Артема Хацкевича просматривают как кандидата на переход во вторую команду Заглембе. На основу, которую возглавляет его отец, белорусский хавбек пока не претендует.

Ранее Артем Хацкевич находился в юношеских командах Динамо, а также на правах аренды играл за Десну в чемпионате Украины U-19. Более года сын Александра Хацкевича находится без клуба.

Напомним, дебютный официальный матч под руководством Хацкевича его команда проиграла. После 20-ти туров второго дивизиона Польши Заглембе в турнирной таблице остается последним, имея в своем активе 11 очков. Безвыигрышная серия достигла уже 12 матчей.