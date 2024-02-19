У спарингу Заглембє Сосновєц – Пуща (1:1) на поле вийшов 20-річний півзахисник Артем Хацкевич, який перебуває на перегляді. Цікаво, що Заглембє не вказав сина свого головного тренера, публікуючи склади команд. За нього це зробив суперник, після чого видалив склади. В їхній оновленій версії Артема Хацкевича вже не було, повідомляє Weszlo.

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Польське видання ще й поіронізувало з запрошення Хацкевича-молодшого, охарактеризувавши його наступним чином: "У спарингу зіграв футболіст, за яким Олександр Хацкевич спостерігав 21 рік, перш ніж запросити його у свою команду. Який ще клуб у польському футболі настільки серйозно ставиться до підписання гравця, що стежить за ним понад два десятиріччя? Ідеальний скаутинг".

Як з'ясувалося, Артема Хацкевича переглядають як кандидата на перехід у другу команду Заглембє. На основу, яку очолює його батько, білоруський хавбек поки не претендує.

Раніше Артем Хацкевич перебував у юнацьких командах Динамо, а також на правах оренди грав за Десну в чемпіонаті України U-19. Понад рік син Олександра Хацкевича перебуває без клубу.

Нагадаємо, дебютний офіційний матч під керівництвом Хацкевича його команда програла. Після 20-ти турів другого дивізіону Польщі Заглембє у турнірній таблиці залишається останнім, маючи у своєму активі 11 очок. Безвиграшна серія сягнула вже 12 матчів.