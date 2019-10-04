Хацкевич: У меня было два замечательных предложения – надо было уйти из Динамо раньше

Бывший главный тренер Динамо Александр Хацкевич жалеет, что не покинул киевскую команду раньше – у белорусского специалиста были заманчивые предложения от других клубов.

"Когда у меня закончился двухлетний контракт, Игорь Михайлович меня позвал. У нас состоялся серьезный и откровенный разговор. Мы в этот день ничего не подписывали, не было моего решения. Он ждал, готов я или нет.

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У меня было два замечательных предложения летом, но я остался в Динамо. У меня хорошие отношения с футболистами. Они знают, что я требовательный. Но мне нужно было уйти раньше. Это моя ошибка и я ее признаю.

Худший матч под моим руководством? Наверное это ответная игра против Янг Бойз. Мне не удалось донести до ребят, что мы еще не выиграли этот матч. Уже после первых пяти минут было понятно, как команда будет играть. Футболисты вышли так, будто мы уже в раунде плей-офф.

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Лучшая игра? Мне понравился матч с Зиркой. Нам впервые удался недельный цикл. И то, как мы там сыграли, было для меня показателем того, как команда должна играть", – вспомнил Хацкевич в программе Вацко Light.

К слову, после фиаско с невыходом в групповой раунд Лиги чемпионов Хацкевич был уволен из Динамо. Новым наставником киевского клуба стал Алексей Михайличенко, который в свое время уже возглавлял столичную команду.

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