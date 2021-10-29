"Сейчас я взял паузу до декабря. Конечно, это я так планирую, но все может измениться в зависимости от обстоятельств. После ухода из Ротора предложения были, но сейчас я взвешенно подхожу к выбору клуба – здесь главное не прогадать. После того, с чем я столкнулся в Роторе, мне трудно сказать, рассмотрю ли предложение из России.

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Теперь я понимаю, что в следующий раз нужно очень хорошо подумать, с кем ты будешь работать и как будут выстраиваться ваши отношения. Потому что случаются случаи, когда люди, находящиеся возле клубов, вмешиваются в твою работу и просто влияют на нее. Как было в том же Роторе.

Химки? Ко мне и моему агенту никто из данного клуба не обращался. Конечно, любой вопрос можно рассмотреть. Самое главное – это цели, идея и стратегия клуба. Если такое предложение будет, подумаем", – сказал Хацкевич в комментарии Sport24.

Напомним, белорус возглавлял волгоградский Ротор с декабря 2019 по март 2021-го. По итогам сезона клуб вылетел из РПЛ (высшего дивизиона чемпионата России), занимая 13 место в ФНЛ.

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