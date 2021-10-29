"Зараз я взяв собі паузу до грудня. Звичайно, це я так планую, але все може змінитись залежно від обставин. Після відходу з Ротора пропозиції були, але зараз я виважено підходжу до вибору клубу – тут головне не помилитися. Після того, з чим я зіткнувся в Роторі, мені важко сказати, чи розгляну пропозицію з Росії.

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Тепер я розумію, що наступного разу треба дуже добре подумати, з ким ти працюватимеш і як вибудовуватимуться ваші стосунки. Тому що трапляються випадки, коли люди, які перебувають біля клубів, втручаються в твою роботу і просто впливають на неї. Як було у тому ж Роторі.

Хімкі? До мене та до мого агента ніхто з цього клубу не звертався. Звісно, ​​будь-яке питання можна розглянути. Найголовніше — це цілі, ідея та стратегія клубу. Якщо така пропозиція буде, подумаємо", – поділився Хацкевич у коментарі Sport24.

Нагадаємо, білорус очолював волгоградський Ротор з грудня 2019 року по березень 2021-го. За підсумками сезону клуб вилетів з РПЛ (найвищого дивізіону чемпіонату Росії), наразі посідаючи 13 місце у ФНЛ.

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