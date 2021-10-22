Напомним, команда Мирчи Луческу уступила Барселоне на Камп Ноу со счетом 0:1 и занимает последнее место в группе после 3-х туров. "Бело-синие" в этих матчах не смогли забить ни одного мяча.

"Вы, журналисты, смотрите на принцип xG и еще что-то. Мы же смотрим на футбол немного по-другому. На Камп Ноу был счет 0:1 – понятно, что он отрицательный. Но по ходу игры было видно, что на сегодняшний день Динамо ни в чем не уступает Барселоне.

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Киевской команде только нужен человек, который будет ставить точку. Пять лет работать и играть без форварда такой клуб, как Динамо, не должен. Ему необходимо иметь страйкера, который забивает мячи. Благодаря которому ставится точка в атаке. Все можно делать хорошо. Динамо сейчас здорово играет в переходных фазах, но вот концовки нет. Гармаш – это не нападающий", – цитирует Хацкевича Meta-ratings.

Следующий матч в Лиге чемпионов киевляне сыграют 2 ноября против Барселоны на НСК Олимпийский.

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