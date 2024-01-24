Довгий встиг успішно пройти медогляд та підписати контракт із Заглембє (Сосновець), який нещодавно очолив Олександр Хацкевич, інформує ТаТоТаке.

"Йдіть нах*й": Хацкевич послав російських журналістів, які вимагали пояснень слів про срану Росію

Контракт розрахований на пів року. Клуб наразі не оголошував про трансфер офіційно. Довгий міг продовжити виступи в УПЛ – хавбеком цікавився Верес. У Руху, за який виступав Олексій, йому пропонували тренерську роботу з акцентом на загальну фізичну підготовку.

Нагадаємо, Довгий у поточному сезоні за першу команду Руха провів лише один матч, отримуючи ігровий час у складі резервної команди в Другій лізі (1 гол в 10 іграх). Transfermarkt оцінює 34-річного ветерана у 100 тисяч євро.

Хацкевича зрадили найближчі соратники – ще однієї помилки його репутація не переживе