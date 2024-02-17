Артем Полярус на правах вільного агента перебрався із Термаліки у Заглембє Сосновєц. Угода з 31-річним півзахисником розрахована до завершення сезону 2023/24, інформує прес-служба клубу.

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Свого часу Полярус перетинався з Хацкевичем у Динамо-2. Це було в сезоні 2014/15 – тоді хавбек виступав за дубль киян, а тренер посеред сезону покинув команду і очолив збірну Білорусі.

Полярус став вже 5-м українським футболістом у складі Заглембє Сосновєц, який посідає останнє місце в Першій лізі Польщі. Раніше в команду перебралися Олексій Довгий, Олексій Шевченко, Артем Сухоцький і Олексій Биков. Українець є і в тренерському штабі Хацкевича – одним з його асистентів став Володимир Аржанов.

Раніше Артем Полярус виступав за Олександрію, а у 2019 році ухвалив дивне рішення поїхати до РФ. Там він захищав кольори Хімок і Ахмата, а після повномасштабного вторгнення росіян в Україну розірвав контракт і перейшов у Термаліку.

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