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Хацкевич оценил шансы Гармаша сыграть на позиции нападающего в матче против Челси

13:32 58 Читати українською
Хацкевич оценил шансы Гармаша сыграть на позиции нападающего в матче против Челси
Денис Гармаш / фото: ФК Динамо

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал игру в атаке в матче с Арсеналом-Киев (4:0) полузащитника Дениса Гармаша.

28’ Денис Гармаш
37’ Феррейра Сидклей
39’ Денис Гармаш
46’ Виктор Цыганков
 

"Гармаш получил свой шанс, вышел и забил. Сыграет ли Денис на позиции форварда с Челси? Все будет зависеть от восстановления Русина и Вербича. У них больше опыта игры на этой позиции. Главное, чтобы за эти дни ребята восстановились", – цитирует Хацкевича пресс-служба Динамо.

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Напомним, Динамо в матче 21-го тура УПЛ розгромило Арсенал-Киев, а Денис Гармаш оформил дубль, играя на позиции "фальшивой девятки".

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы Динамо на выезде уступило Челси (0:3). Ответный матч состоится 14 марта на НСК Олимпийский.

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Теги
Денис Гармаш Денис Гармаш Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Арсенал-Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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