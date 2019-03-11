Хацкевич оценил шансы Гармаша сыграть на позиции нападающего в матче против Челси

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал игру в атаке в матче с Арсеналом-Киев (4:0) полузащитника Дениса Гармаша.

"Гармаш получил свой шанс, вышел и забил. Сыграет ли Денис на позиции форварда с Челси? Все будет зависеть от восстановления Русина и Вербича. У них больше опыта игры на этой позиции. Главное, чтобы за эти дни ребята восстановились", – цитирует Хацкевича пресс-служба Динамо.

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Напомним, Динамо в матче 21-го тура УПЛ розгромило Арсенал-Киев, а Денис Гармаш оформил дубль, играя на позиции "фальшивой девятки".

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы Динамо на выезде уступило Челси (0:3). Ответный матч состоится 14 марта на НСК Олимпийский.

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