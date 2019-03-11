Хацкевич оцінив шанси Гармаша зіграти на позиції нападника в матчі проти Челсі

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував гру в атаці в матчі з Арсеналом-Київ (4:0) півзахисника Дениса Гармаша.

"Гармаш отримав свій шанс, вийшов і забив. Чи зіграє Денис на позиції форварда з Челсі? Все буде залежати від відновлення Русина і Вербіча. У них більше досвіду гри на цій позиції. Головне, щоб за ці дні хлопці відновилися", – цитує Хацкевича прес-служба Динамо.

Динамо – Арсенал-Київ – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Динамо в матчі 21-го туру УПЛ розгромиломАрсенал-Київ, а Денис Гармаш оформив дубль, граючи на позиції "фальшивої дев'ятки".

В першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо на виїзді поступилося Челсі (0:3). Матч-відповідь відбудеться 14 березня на НСК Олімпійський.

"У футболі можливо все, крім камбеку Динамо", або Шевченко повернувся: англійські ЗМІ про матч киян з Челсі в ЛЄ