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Хацкевич оцінив шанси Гармаша зіграти на позиції нападника в матчі проти Челсі

13:32 873 Читать на русском
Хацкевич оцінив шанси Гармаша зіграти на позиції нападника в матчі проти Челсі
Денис Гармаш / фото: ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував гру в атаці в матчі з Арсеналом-Київ (4:0) півзахисника Дениса Гармаша.

28’ Денис Гармаш
37’ Феррейра Сідклей
39’ Денис Гармаш
46’ Віктор Циганков
 

"Гармаш отримав свій шанс, вийшов і забив. Чи зіграє Денис на позиції форварда з Челсі? Все буде залежати від відновлення Русина і Вербіча. У них більше досвіду гри на цій позиції. Головне, щоб за ці дні хлопці відновилися", – цитує Хацкевича прес-служба Динамо.

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Нагадаємо, Динамо в матчі 21-го туру УПЛ розгромиломАрсенал-Київ, а Денис Гармаш оформив дубль, граючи на позиції "фальшивої дев'ятки".

В першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо на виїзді поступилося Челсі (0:3). Матч-відповідь відбудеться 14 березня на НСК Олімпійський.

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Теги
Денис Гармаш Денис Гармаш Динамо Динамо Динамо - Арсенал-Київ Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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