"До сих пор жалею только, что Рома Яремчук не остался в команде. Но была очень большая конкуренция тогда, и мы большую ставку сделали на Беседина. Были Мбокани, Мораес и Кравец еще. Яремчука очень хорошо знаю, ведь работал с ним в молодежной команде, а потом мы вместе перешли в Первую лигу.

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У нас был тогда спор с одним человеком из структуры клуба, я Рому перевел из молодежной команды в Динамо-2. А я очень хорошо знал Яремчука, у него достаточно классные перспективы были. Но на тот момент, когда мы работали, он был пятым нападающим в команде. И держать его в команде... Мы его отдали в аренду в Александрию. Мне потом говорили, что давай его по арендам гонять, пусть он там проведет определенный период времени. Но зачем так с пацаном? Поступило предложение от Гента, пожалуйста, мы его отдали.

И сейчас это основной нападающий сборной Украины. А если бы он в Киеве... Вот сказал бы ему тогда я или президент: "Давай, Рома, ты едешь в одну аренду, потом в другую. А через два-три года, возможно, заиграешь в Динамо", – поделился Хацкевич в интервью YouTube-канала Миля.

Напомним, Яремчук является воспитанником Динамо, но после удачной аренды в Александрии покинул киевлян ради чемпионата Бельгии. Сейчас Роман выступает в составе Бенфики, отметившись голом и 3 ассистами в 3 матчах за новую команду.

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