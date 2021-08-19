Главный тренер "орлов" Жорже Жезуш остался доволен действиями форварда сборной Украины Романа Яремчука в первом матче с нидерландским клубом в плей-офф главного еврокубка.

"Когда мы подписывали Яремчука, то ожидали, что он будет помогать команде. Роман больше финишер, чем мобильный игрок и быстрый футболист.

Но его действия в матче с ПСВ помогли нам, он принял участие в обоих голах. Нам нравится игра Яремчука, но у него есть все, чтобы давать этой команде еще больше", – цитирует Жезуша официальный сайт Бенфики.

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Напомним, в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов Бенфика на своем поле одолела ПСВ со счетом 2:1. Яремчук отдал ассист, а также принял участие во втором голе португальской команды.

Бенфика победила ПСВ в матче плей-офф квалификации ЛЧ – Яремчук отдал ассист, но продемонстрировал неоднозначную игру