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Хацкевич не полетел с Динамо в Ужгород на матч против Миная, а присоединится к киевлянам только сегодня

10:50 156 Читати українською
Хацкевич не полетел с Динамо в Ужгород на матч против Миная, а присоединится к киевлянам только сегодня
Александр Хацкевич / фото ФК Динамо

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич не полетел вместе с командой на матч Кубка Украины против Миная.

По информации телеканала "Футбол 1", наставник столичного клуба вчера не прибыл в Ужгород в составе делегации Динамо. Отмечается, что белорусский специалист только сегодня утром приедет в расположение "бело-синих". О причинах такого опоздания пока ничего неизвестно.

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Напомним, что у Миная в кадровые потери перед матчем против Динамо. В частности, не сыграют опытные Михаил Кополовец и Олег Допилка.

Поединок 1/8 финала Кубка Украины Минай - Динамо сыграют сегодня. Начало в 14 часов по киевскому времени.

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Кубок Украины1/8 финала

Минай - Динамо Киев: Среда 31 октября 2018

Минай
до матча
2
час
:
16
мин
Динамо Киев
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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Кубок Украины Минай - Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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