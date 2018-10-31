Хацкевич не полетел с Динамо в Ужгород на матч против Миная, а присоединится к киевлянам только сегодня

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич не полетел вместе с командой на матч Кубка Украины против Миная.

По информации телеканала "Футбол 1", наставник столичного клуба вчера не прибыл в Ужгород в составе делегации Динамо. Отмечается, что белорусский специалист только сегодня утром приедет в расположение "бело-синих". О причинах такого опоздания пока ничего неизвестно.

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Напомним, что у Миная в кадровые потери перед матчем против Динамо. В частности, не сыграют опытные Михаил Кополовец и Олег Допилка.

Поединок 1/8 финала Кубка Украины Минай - Динамо сыграют сегодня. Начало в 14 часов по киевскому времени.

Минай – Динамо: матч Кубка Украины будут транслировать только в YouTube