Кополовец: Возможно, это был бы мой последний матч с Динамо

Полузащитник Миная Михаил Кополовец повредил мениск и в ближайшее время поедет на обследование в Германию.

"Не хотел этого говорить, но неделю назад я сильно травмировался и скорее всего не буду играть с киевлянами. Готовлюсь к операции в Германии: у меня возникли проблемы с двумя менисками и вдобавок к этому, я серьезного повредил колено во встрече с Черкащиноюй-Академией.

Минай – Динамо: Допилка не сыграет в матче Кубка Украины

Мне очень жаль, ведь на эту игру я ждал полтора месяца. Возможно, это был бы мой последний матч с киевлянами", – передает слова Кополовца

Footboom.

Матч 1/8 финала Кубка Украины Минай – Динамо состоится сегодня, 31 октября в 14:00.

Минай – Динамо: матч Кубка Украины будут транслировать только в YouTube