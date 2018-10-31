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Кополовец: Возможно, это был бы мой последний матч с Динамо

09:08 136 Читати українською
Кополовец: Возможно, это был бы мой последний матч с Динамо
Михаил Кополовец / YouTube

Полузащитник Миная Михаил Кополовец повредил мениск и в ближайшее время поедет на обследование в Германию.

"Не хотел этого говорить, но неделю назад я сильно травмировался и скорее всего не буду играть с киевлянами. Готовлюсь к операции в Германии: у меня возникли проблемы с двумя менисками и вдобавок к этому, я серьезного повредил колено во встрече с Черкащиноюй-Академией.

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Мне очень жаль, ведь на эту игру я ждал полтора месяца. Возможно, это был бы мой последний матч с киевлянами", – передает слова Кополовца
Footboom.

Матч 1/8 финала Кубка Украины Минай – Динамо состоится сегодня, 31 октября в 14:00.

Минай – Динамо: матч Кубка Украины будут транслировать только в YouTube

Кубок Украины1/8 финала

Минай - Динамо Киев: Среда 31 октября 2018

Минай
до матча
2
час
:
14
мин
Динамо Киев
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Кубок Украины Минай Минай Минай - Динамо Киев Михаил Кополовец Михаил Кополовец
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