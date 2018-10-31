Минай – Динамо: Допілка не зіграє у матчі Кубка України

.Екс-захисник Динамо, який зараз виступає у складі Миная, не зможе взяти участь у матчі проти столичної команди.

За інформації телеканалу "Футбол 1", 32-річний оборонець пропустить кубковий матч проти Динамо через травму.

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Допілка є вихованцем київського Динамо, за яке навіть відіграв 2 матчі в Лізі чемпіонів. Крім цього, Олег пограв за Кривбас, Севастополь, Говерлу й Олександрію.

Зазначимо, що це не єдина кадрова втрата у складі господарів, адже хавбек Миная Михайло Кополовець також отримав пошкодження та не зможе допомогти своїй команді у матчі проти киян.

Матч 1/8 фіналу Кубка України між Минаєм та Динамо відбдеться сьогодні. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 14 годині.

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