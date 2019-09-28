Хацкевич назвал форварда, которого ставил в пример Беседину – интересный выбор

Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич вспомнил работу с нападающими киевского клуба.

"Мбокани был примером игры для Беседина, нападающий-эталон. Я не беру во внимание его поведение. Он – тяжелый парень, но я нашел к нему подход. Дьемерси давал результат. Мбокани был показателем для Беседина, как нужно работать на футбольном поле. Но я говорил Беседину: "Не смотри, как надо работать на тренировках".

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Дьемерси вообще не любил тренироваться, искал тысячу причин. Но выходя на матч, он выкладывался полностью. Сколько мог – он давал, это тоже хороший показатель. Конечно, должно быть уважение к тренеру. Когда я пришел в команду, то сказал: "Вы меня любить не обязаны. Любите своих девушек, родителей, братьев, сестер. Нужно уважение". На какие-то моменты я закрывал глаза, ведь принципиально сильным тоже нельзя быть. Мбокани давал результат.

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Если Дьемерси чувствует, что ему нужно восстановиться, а не тренироваться, то пожалуйста. А молодых ребят приучают к дисциплине. Можно всю жизнь тренироваться, быть лучшим в тренировочном процессе, но в матче ты не будешь давать результат", – поделился Хацкевич в программе Вацко Live.