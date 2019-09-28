Хацкевич назвав форварда, якого ставив за приклад Бєсєдіну – цікавий вибір

Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич пригадав роботу із нападниками київського клубу.

"Мбокані був прикладом гри для Бєсєдіна, нападник-еталон. Я не беру до уваги його поведінку. Він – важкий хлопець, але я знайшов до нього підхід. Дьємерсі давав результат. Мбокані був показником для Бєсєдіна, як потрібно працювати на футбольному полі. Але я казав Бєсєдіну: "Не дивись, як треба працювати на тренуваннях".

"Була і ненормативна лексика", – Хацкевич прокоментував відставку з Динамо

Дьємерсі взагалі не любив тренуватися, шукав тисячу причин. Але виходячи на матч, він викладався повністю. Скільки міг – він давав, це теж хороший показник. Звичайно, має бути повага до тренера. Коли я прийшов в команду, то сказав: "Ви мене любити не зобов'язані. Любіть своїх дівчат, батьків, братів, сестер. Потрібна повага". На якісь моменти я закривав очі, адже принципово сильним теж не можна бути. Мбокані давав результат.

Мбокані може зіграти за збірну ДР Конго вперше за 32 місяці

Якщо Дьємерсі відчуває, що йому потрібно відновитися, а не тренуватися, то будь-ласка. А молодих хлопців привчаєш до дисципліни. Можна все життя тренуватися, бути найкращим в тренувальному процесі, але в матчі ти не будеш давати результат", – поділився Хацкевич у програмі Вацко Live.