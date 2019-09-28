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Хацкевич назвав форварда, якого ставив за приклад Бєсєдіну – цікавий вибір

00:13 605 Читать на русском
Хацкевич назвав форварда, якого ставив за приклад Бєсєдіну – цікавий вибір
Артем Бєсєдін / фото: ФК Динамо Київ

Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич пригадав роботу із нападниками київського клубу.

"Мбокані був прикладом гри для Бєсєдіна, нападник-еталон. Я не беру до уваги його поведінку. Він – важкий хлопець, але я знайшов до нього підхід. Дьємерсі давав результат. Мбокані був показником для Бєсєдіна, як потрібно працювати на футбольному полі. Але я казав Бєсєдіну: "Не дивись, як треба працювати на тренуваннях".

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Дьємерсі взагалі не любив тренуватися, шукав тисячу причин. Але виходячи на матч, він викладався повністю. Скільки міг – він давав, це теж хороший показник. Звичайно, має бути повага до тренера. Коли я прийшов в команду, то сказав: "Ви мене любити не зобов'язані. Любіть своїх дівчат, батьків, братів, сестер. Потрібна повага". На якісь моменти я закривав очі, адже принципово сильним теж не можна бути. Мбокані давав результат.

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Якщо Дьємерсі відчуває, що йому потрібно відновитися, а не тренуватися, то будь-ласка. А молодих хлопців привчаєш до дисципліни. Можна все життя тренуватися, бути найкращим в тренувальному процесі, але в матчі ти не будеш давати результат", – поділився Хацкевич у програмі Вацко Live.

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27 вересня
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Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Дьємерсі Мбокані Дьємерсі Мбокані Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін
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