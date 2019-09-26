Мбокани может сыграть за сборную ДР Конго впервые за 32 месяца

Нападающий Антверпена Дьемерси Мбокани получил вызов в сборную ДР Конго.

Мбокани получил вызов в национальную сборную ДР Конго и может сыграть впервые за последние 32 месяца, информирует официальный твиттер федерации.

Экс-форвард Динамо Мбокани продлил контракт с Антверпеном Назарины

В последний раз опытный бомбардир появлялся на поле в футболке ДР Конго еще 29 января 2017 года в матче против Ганы (1:2) в рамках отбора на Кубок африканских наций-2017.

После того Мбокани лишь однажды вызывался в национальную сборную – в марте нынешнего года, но тогда получил травму колена, которая помешала ему прибыть в состав "леопардов". Ближайшие матчи ДР Конго проведет против Алжира и Кот-д'Ивуара 10 и 14 октября соответственно. Добавим, что в сборную вызван одноклубник Андрея Ярмоленко Артур Масуаку.

Интересно, что в нынешнем сезоне Мбокани набрал великолепную форму, отметившись 6 голами и 4 результативными передачами за Антверпен в 7 поединках в рамках чемпионата Бельгии.

Українець як смертельна зброя: Маліновський отримав найвищі в сезоні оцінки італійських ЗМІ та тіфозі за Рома – Аталанта