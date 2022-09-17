Экс-тренер Динамо Александр Хацкевич возглавит Кармиотиссу, сообщает Goal.com.cy.

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48-летний наставник уже достиг согласия о сотрудничестве с руководством кипрского клуба. Официально о назначении белоруса объявят в ближайшее время.

Интересно, что Кармиотисса после 3 стартовых поражений подряд сенсационно на выезде одержала дебютную победу над Арисом, который лидирует в чемпионате. Однако этот успех уже не мог спасти чешского тренера Душана Угрина-младшего.

Напомним, Хацкевич после завершении карьеры футболиста в 2007 году возглавил минское Динамо. Впоследствии работал в молодежных сборных Беларуси (U-18 и U-19) и Витебске. В 2010 вернулся в Динамо. С 2014 по 2016 год прерывался на работу с национальной сборной Беларуси.

В 2017-м возглавил киевское Динамо, с которым завоевал два Суперкубка Украины и дважды брал серебряные медали УПЛ. В 2019-м принял Ротор, подняв его из Первой лиги в РПЛ (впервые за 16 лет). С марта 2021-го оставался без работы.

После 4-х туров Кармиотисса идет в турнирной таблице чемпионата Кипра на 12-й строчке, имея в своем активе 3 очка.

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