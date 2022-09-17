Екс-тренер Динамо Олександр Хацкевич очолить Карміотіссу, повідомляє Goal.com.cy.

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48-річний наставник вже досяг згоди про співпрацю з керівництвом кіпрського клубу. Офіційно про призначення білоруса оголосять найближчим часом.

Цікаво, що Карміотісса після 3 стартових поразок поспіль сенсаційно на виїзді здобула дебютну перемогу над Арісом, який лідирує у чемпіонаті. Однак цей успіх уже не міг врятувати чеського тренера Душана Угрина-молодшого.

Нагадаємо, Хацкевич після завершення кар'єри футболіста у 2007 році очолив мінське Динамо. Згодом працював у молодіжних збірних Білорусі (U-18 та U-19) та Вітебську. У 2010-му повернувся в Динамо. З 2014 по 2016-й переривався на роботу з національною збірною Білорусі.

У 2017-му очолив київське Динамо, з яким здобув два Суперкубки України та двічі брав срібні медалі УПЛ. У 2019-му прийняв Ротор, піднявши його з Першої ліги в РПЛ (вперше за 16 років). З березня 2021-го залишався без роботи.

Після 4-х турів Карміотісса йде у турнірній таблиці чемпіонату Кіпру на 12-й сходинці, маючи у своєму активі 3 очки.

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