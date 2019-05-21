Хацкевич: Моє висловлювання про Мораєса, яке нещодавно з'явилось у ЗМІ, було взяте з минулорічного інтерв'ю

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував свої слова щодо Жуніора Мораєса, які нещодавно масово поширювались у ЗМІ.

"Все, що я хотів висловити про перехід Жуніора Мораєса в Шахтар, я висловив більше ніж півроку тому – безпосередньо після того, як цей перехід і відбувся. З того часу на цю тему я не сказав ні слова. Не в моїх правилах обговорювати футболістів інших команд.

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Моє висловлювання про Мораєса, що з'явилося днями в ЗМІ, взяте з інтерв'ю, яке було опубліковане ще минулого року. Чому воно спливло зараз, я не знаю.

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Якщо це типове накалювання ситуації напередодні нашого матчу з Шахтарем, то для мене це буде цілком логічною відповіддю", – цитує Олександра Хацкевича Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, Жуніор Мораєс перейшов з Динамо у Шахтар влітку 2018-го року, що викликало шквал критики від вболівальників киян.