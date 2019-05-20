Хацкевич: Мораес отпросился со сборов Динамо из-за травмы, а оказалось – ездил на медосмотр в Шахтер

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич вспомнил, как нападающий Жуниор Мораес покидал киевский клуб.

"Когда только начались слухи о Мораесе, президент клуба Игорь Суркис попросил меня переговорить с игроком. И вот Жуниор сидит в моем кабинете, смотрит в глаза и уверяет: "Нет, тренер, это неправда, я – динамовец".

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Через некоторое время снова появляется такая информация. Президент уже лично вызывает Мораеса, говорит, мол, я все еще жду, чтобы приехал твой агент, давай придем к какому-то решению: хочешь играть у нас – хорошо, нет – значит, нет. Но ты мне честно скажи: "Шахтер вел с тобой переговоры? Тот опять: "Нет, вы что, я ни при каких условиях в Шахтер не уйду".

Потом еще были встречи и разговоры – с тем же результатом. В итоге все мы видим, где Мораес. Знаете, как футболист он – супер, и как человек – тоже. Он просто сделал одну ошибку. Нужно было найти в себе смелость и честно обо всем сказать.

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А то получается, когда мы были в Испании на сборах, он приехал, три дня потренировался и попросил отпустить его из-за проблем со здоровьем. Потом же оказалось, что он в это время проходил в Шахтере медосмотр. Поэтому президент и все остальные приняли близко к сердцу все это. Человек сидел перед ним, сидел передо мной – и врал", – цитирует Хацкевича footclub.com.ua.