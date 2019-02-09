Хацкевич: Казалось бы, Роналду – сбитый летчик, но он опять все доказывает в Ювентусе

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич поделился мыслями по развитию карьеры Криштиану Роналду.

"Раньше было больше индивидуальностей в футболе? Такие футболисты всегда были и будут. Игроки, которые могли в одиночку решить исход матча. Ничего не поменялось.

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Уже сколько лет Месси на вершине. Более 50 мячей забивает за сезон. Команда забила 100, а он половину из них. Казалось бы, Роналду ушел из Реала, все – сбитый летчик... Но нет, он же доказывает все заново в Ювентусе. Это уровень, это класс", – цитирует Хацкевича FootballHub.

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