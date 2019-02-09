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Хацкевич: Здавалося б, Роналду – збитий льотчик, але він знову все доводить в Ювентусі

00:10 359 Читать на русском
Хацкевич: Здавалося б, Роналду – збитий льотчик, але він знову все доводить в Ювентусі
Кріштіану Роналду / ФК Ювентус

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич поділився думками щодо розвитку кар'єри Кріштіану Роналду.

"Раніше було більше індивідуальностей у футболі? Такі футболісти завжди були і будуть. Гравці, які могли самостійно вирішити результат матчу. Нічого не змінилось.

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Вже скільки років Мессі на вершині. Більше 50 м'ячів забиває за сезон. Команда забила 100, а він половину з них. Здавалося б, Роналду пішов з Реала, все – збитий льотчик... Але ні, він же доводить все заново в Ювентусі. Це рівень, це клас", – цитує Хацкевича FootballHub.

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Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Динамо Динамо Ювентус Ювентус Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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