Хацкевич: Здавалося б, Роналду – збитий льотчик, але він знову все доводить в Ювентусі

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич поділився думками щодо розвитку кар'єри Кріштіану Роналду.

"Раніше було більше індивідуальностей у футболі? Такі футболісти завжди були і будуть. Гравці, які могли самостійно вирішити результат матчу. Нічого не змінилось.

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Вже скільки років Мессі на вершині. Більше 50 м'ячів забиває за сезон. Команда забила 100, а він половину з них. Здавалося б, Роналду пішов з Реала, все – збитий льотчик... Але ні, він же доводить все заново в Ювентусі. Це рівень, це клас", – цитує Хацкевича FootballHub.

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