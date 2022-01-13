"Знаю, что Симоне Индзаги очень интересовался Цыганковым. Это было в 2018 году, когда мы сыграли 2:2 с Лацио в Риме (1/8 финала Лиги Европы, сезон 2017/18 – прим.). Мы с ним говорили после пресс-конференции, и он мне сказал, что давно следит за Виктором. Индзаги был очень хорошего мнения о нем.

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Но было ли официальное предложение от Лацио по Цыганкову, я не знаю. Сейчас у футболистов больше возможностей. У них есть агенты, которые сначала могут обращаться к ним, а уже к клубу. Думаю, предложения были", – рассказал Хацкевич в интервью Fanday.

Отметим, что Цыганков в текущем сезоне провел 25 матчей за Динамо, в которых забил 11 голов и отдал 4 ассиста. Симоне Индзаги возглавляет Интер, с которым вчера завоевал Суперкубок Италии.

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