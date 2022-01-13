Хацкевич: Індзагі дуже цікавився Циганковим
Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів, як екс-тренер Лаціо Сімоне Індзагі проявляв інтерес до вінгера киян Віктора Циганкова.
"Знаю, що Сімоне Індзагі дуже цікавився Циганковим. Це було у 2018 році, коли ми зіграли 2:2 із Лаціо у Римі (1/8 фіналу Ліги Європи, сезон 2017/18, – прим.). Ми з ним стояли розмовляли після прес-конференції, і він мені сказав, що давно стежить за Віктором. Індзагі був дуже гарної думки про нього.
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Але чи була офіційна пропозиція від Лаціо щодо Циганкова, я не знаю. Наразі у футболістів більше можливостей. У них є агенти, які спочатку можуть звертатися до них, а потім уже до клубу. Думаю, пропозиції були", – розповів Хацкевич у інтерв'ю Fanday.
Відзначимо, що Циганков у поточному сезоні провів 25 матчів за Динамо, у яких забив 11 голів та віддав 4 асисти. Сімоне Індзагі наразі очолює Інтер, з яким вчора здобув Суперкубок Італії.