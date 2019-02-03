Хацкевич: Еще не показывали игрокам видео матчей Олимпиакоса

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич поделился впечатлениями от спарринга с ЦСКА и рассказал о подготовке к матчам 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса.

"Спарринг был не сложным, потому что ребята уже набрали определенные кондиции. После матча со Спартой, который завершал первый сбор, и в котором мы пропустили три мяча, мы уделили внимание надежной игре в обороне. Во вчерашней игре мы исправили те ошибки, которые допустили в матче со Спартой.

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В игре с ЦСКА мы практически ничего не дали сделать команде-сопернику. Таких моментов, которые были у наших ворот в спарринге со Спартой, вчера не возникало. Работа над ошибками в обороне - это положительный момент. Были положительные моменты и в атаке, которые необходимо закреплять и совершенствовать.

Да, все здоровы, сегодня работают. Никаких проблем по состоянию здоровья нет.

Вчера на игре в Афинах присутствовал Олег Романович Лужный и Эду Докампо. Сегодня они вернутся, привезут нам информацию. Ребятам мы еще не начали показывать видео, потому что сейчас мы работаем в двухразовом режиме. Уже после двух предстоящих контрольных матчей мы будем готовить ребят непосредственно к игре.

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С каждым днем Соль все больше адаптируется, узнает все больше слов и разговаривает на том языке, на котором разговаривают ребята", – цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.