Хачериди ждет серьезный штраф за скандальное удаление: известна зарплата украинца в Бресте

Евгений Хачериди может понести серьезные финансовые санкции за свою несдержанность в поединке 5 тура чемпионата Беларуси Витебск – Динамо Брест.

Напомним, Динамо Брест уступило Витебску в 5 туре чемпионата Беларуси, пропустив единственный гол с пенальти под занавес поединка. Арбитр матча удалил двух игроков – Габи Кики и Евгения Хачериди. Последний получил прямую красную карточку за удар соперника ногой. Сообщалось, что Динамо рассматривает возможность расторжения контракт с украинцем, но позже эта информация была опровергнута.

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Как стало известно "Футбол 24", бывший защитник сборной Украины все же не останется без наказания. За полученную красную карточку Динамо Брест может лишить Хачериди половины зарплаты, которая, по нашей информации, составляет 20 тысяч долларов в месяц. Дополнительно 32-летний центрбек получает бонусы за сыгранные матчи, чемпионство, кубок, а также выход в групповой турнир еврокубков. В общем, экс-защитник киевского Динамо может получить чуть меньше полумиллиона долларов в год.

Перед подписанием контракта с Евгением Динамо тщательно изучало его все этапы карьеры украинца, который известен своим несдержанным характером, неоднократно получая красные карточки. Именно поэтому белорусский клуб прописал в контракте и штрафы за недисциплинированное поведение.

Заметим, пока решение о наказании Хачериди не принято.

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