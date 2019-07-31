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Хачериди перейдет в ЦСКА Москва, – СМИ

12:39 306 Читати українською
Хачериди перейдет в ЦСКА Москва, – СМИ
Евгений Хачериди / фото из соцсетей

Экс-защитник Динамо и сборной Украины Евгений Хачериди может продолжить карьеру в России.

Евгений Хачериди в ближайшее время станет игроком московского ЦСКА. 32-летний защитник должен только пройти медосмотр, уверяет Football.ua со ссылкой на собственные источники.

Экс-динамовец уже согласовал условия личного контракта с "армейцами". К слову, недавно Хачериди сватали в киевское Динамо, а сам игрок готовился к новому сезону в Киеве.

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Детали будущего соглашения пока неизвестны, но известно, что Хачериди перейдет в ЦСКА на правах свободного агента. Напомним, летом прошлого года Хачериди перешел в ПАОК, однако провел в Греции лишь один сезон, сыграв 11 матчей.

Интересно, что ранее Евгений заявлял, что в Россию не поехал бы.

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