"Вступился за Алиева, а он меня дятлом обозвал". Правила жизни Евгения Хачериди

Экс-защитник Динамо и сборной Украины празднует День рождения. "Футбол 24" собрал самые взрывные фразы, которыми простой мелитопольский парень вошел в историю.

Мои родители с нарушениями слуха: отец совсем не слышит и не говорит, а мама слышит, если общаться очень громко, также может говорить сама. Я привык с ними общаться на языке жестов, иначе – никак.

Два сезона подряд мы уступаем "Шахтеру". Пора их поставить на место.

Стали мы чемпионами, или не стали, но так безответственно не имеем права играть.

Чрезмерные эмоции? В наших матчах с "Шахтером" всегда много нервов. Какова бы ни была разница в турнирной таблице, кто не был бы чемпионом, дерби всегда проходят на высоком уровне.

Не думаю, что закулисные игры могут влиять на чемпионство какой-то команды. Это ерунда.

Арбитр, дав мне красную карточку, явно ошибся. Ему показалось, что я "агрессивно вел себя".

Я такой сам по себе, даже когда был маленький, всегда спорил с судьями. Я всегда переживаю за результат. Всегда за справедливость, за честность.

Я не ходил к психологу. Я пытаюсь, я стараюсь. Где-то судья не свистнул, стараюсь не бежать. Но все равно меня туда тянет.

Был один момент, когда меня удалили в игре с "Маккаби". Тогда были проблемы. Игорь Михайлович зашел в раздевалку и сказал: "Ищи себе команду". Думаю, это на эмоциях было.

Понимаю, что Алиев обозвал меня дятлом в порыве эмоций, так пусть это будет на его совести! А я еще, дурачок, пошел за него заступаться! Теперь я осознал, что за человек – Алиев – и больше не буду заступаться ни за него, ни за кого-либо другого. Получилось так, что я за него заступился, а он меня дятлом обозвал!

В киевском "Динамо" у меня нет настоящих друзей. Только приятели. Да, мы общаемся, но назвать кого-то настоящим другом язык не повернется.

По природе я – не грубый игрок.

Я люблю подключаться в атаку. Ходил бы чаще, но боюсь обрезаться.

Бывает, когда эмоции на пределе, но это уже не так, как раньше. Сейчас уже вырос, повзрослел, стал более спокойным, такого поведения, как раньше, нет.

Я могу с чем-то не согласиться или что-то сказать на эмоциях, обидеться. Возможно, за свои слова и расплачиваюсь потом – не ставят на какую-то игру. Пожалуй, это называется воспитательными моментами, но я уже не ребенок, мне даже не 20 лет.

Штрафовали не один раз. И при Газзаеве, и при Семине. В основном – за поведение и за необоснованные желтые карточки. Стоит сказать, я выкладывал приличные суммы за несдержанность на поле.

Не секрет, что с Олегом Блохиным у меня были проблемы. У меня такой характер, неуступчивый, непростой.

Не мне судить Селезнева, но я бы в Россию не поехал.

Уровень команд в Лиге Европы был хороший, но оба "Манчестера" испортили всю малину.

В Донецке – нефартовый для Украины стадион. Наша сборная ни одной игры не выиграла на "Донбасс Арене".

Леоненко не только меня обзывает. Он обкладывает всех и вся. У него что на уме, то он и говорит. Ну и пусть.

Срна – симулянт только в игре, а в жизни он – хороший человек.

Таких футболистов, как Месси, в истории футбола еще не было! Он издевается над футболом, в одиночку способен обыграть всю команду. Я не знаю, как его можно остановить! У него мяч прилипает к ноге, так он с ним и бежит.

Бензема – хороший нападающий. За красивые глаза в "Реал" футболистов не приглашают.

Балотелли? Футболист он неплохой, но у него ветер в голове. Что-то с ним не так.

К каждому игроку можно найти индивидуальный подход. Я играл против Руни. В первом матче за сборную, кстати. Хорошо помню ту напряженную игру в Днепропетровске. С ним нужно плотно играть, постоянно находиться рядом с ним. Главное – не дать ему разбежаться, потому что потом уже не догонишь.

Я был очень счастлив, еще когда жена только сказала, что у нас – сразу двойня. Это был приятный шок. Ходил с ней на УЗИ.

Пока искали нянь, с двумя детьми жили в квартире – это было гораздо труднее. Я тоже вставал ночью, помогал, ведь Вике трудно самой: один закричит, затем вторая... Несколько дней я почти не спал, приходил на тренировки, как зомби.

Кофе в постель, если Вика попросит, могу оформить! Сделать приятный сюрприз тоже. Цветы и все такое. Но я не романтик.

*Материал публиковался впервые в 2016 году.

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