Форвард Евгений Селезнев и защитник Евгений Хачериди в ближайшее время определятся со своими новыми клубами.

"Весенняя футбольная судьба двух ветеранов отечественного футбола Селезнева и Хачериди решится буквально на днях. Первый ведет активные переговоры с Рухом и Олимпиком.

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Второй весной в УПЛ, скорее всего, так и не появится. Наиболее вероятный вариант Азербайджана или Казахстана. Именно на эти чемпионаты делают сейчас акцент представители Хачериди, поскольку зарплатные запросы не нашли отклика ни в одном из клубов УПЛ", – сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

Напомним, ранее Селезнева отчислили из Колоса из-за нарушения режима, а Хачериди покинул Динамо Брест из-за финансовых проблем в белорусском клубе.

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