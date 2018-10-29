Хачериди: Мне предлагали греческое гражданство

Защитник ПАОКа Евгений Хачериди рассказал о своей адаптации в чемпионате Греции.

"Я родился в Украине, никакой я не грек. Просто у меня фамилия похожа на греческую, я всего несколько слов знаю на их языке. Они там думают, что я грек, называют меня "Качи". Может, и не думают, я не знаю, но я никакой не грек.

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У нас все в команде на английском разговаривают, кроме меня. Но я учу, у меня уроки 3-4 раза в неделю. Коллектив меня нормально принял, много помог Евгений Шахов, он и сейчас помогает.

Плохо для чемпионата, что у меня нет паспорта греческого. Я из-за лимита иногда не попадаю в заявку. Предлагают мне гражданство, но зачем оно мне надо. Не знаю, что будет зимой, но если и дальше буду так мало играть, то зачем мне там оставаться?

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Я хочу играть, но не могу загадывать наперед. Меня там все устраивает, просто хочется больше играть", – сказал Хачериди в эфире программы ПроФутбол.