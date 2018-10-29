Хачериди: Для Шахтера 20-30 миллионов за игрока – легко, в Динамо другая ситуация

Защитник ПАОКа Евгений Хачериди рассказал об адаптации в греческом клубе и реалиях в Динамо.

"Я приехал сюда играть, я хочу играть. Я только начинаю через тренировки набирать форму, сыграл игру, а в следующей уже не играю, в заявку не попадаю. Затем снова. А потом готовлюсь к Челси. Посмотрим что будет дальше.

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В Динамо сейчас не та ситуация, что была раньше. Все должны это понимать. Нужно отталкиваться от того, что есть. Если брать тот же Шахтер – это совсем другая ситуация.

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Команда может любого игрока купить. Любого. Кого захочет. Даже сейчас. 20-30 миллионов – легко. У Игоря Михайловича ситуация другая, более сложная. Динамо – очень молодая команда", – приводит слова Евгения Хачериди FootballHub.