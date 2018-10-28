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Хачеріді: Мені пропонували грецьке громадянство

22 жовтня 09:05 723 Читать на русском
Хачеріді: Мені пропонували грецьке громадянство
Євген Хачеріді / фото із соцмереж

Захисник ПАОКа Євген Хачеріді розповів про свою адаптацію в чемпіонаті Греції.

"Я народився в Україні, ніякий я не грек. Просто у мене прізвище схоже на грецьке, я всього кілька слів знаю їхньою мовою. Вони там думають, що я грек, називають мене "Качи". Може, і не думають, я не знаю, але я ніякий не грек.

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У нас всі в команді англійською розмовляють, крім мене. Але я вчу, у мене уроки 3-4 рази в тиждень. Колектив мене нормально прийняв, багато допоміг Євген Шахов, він і зараз допомагає.

Погано для чемпіонату, що у мене немає паспорта грецького. Я через ліміт іноді не потрапляю в заявку. Пропонують мені громадянство, але навіщо воно мені треба. Не знаю, що буде взимку, але якщо і далі буду так мало грати, то навіщо мені там залишатися?

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Я хочу грати, але не можу загадувати наперед. Мене там все влаштовує, просто хочеться більше грати", – сказав Хачеріді в ефірі програми ПроФутбол.

Теги
Українці за кордоном Світ ПАОК ПАОК Євген Хачеріді Євген Хачеріді Греція
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