toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Хачериди близок к возвращению в Динамо, – СМИ

12:33 378 Читати українською
Хачериди близок к возвращению в Динамо, – СМИ
Евгений Хачериди / ПАОК

Украинский защитник Евгений Хачериди, похоже, определился с будущим клубом.

Хачериди близок к подписанию соглашения с киевским Динамо, сообщает греческий ресурс Рaokvoice.com. Украинский защитник считает, что сможет быстро выйти на прежний уровень после неудачного сезона в Греции.

Хачериди готовится к сезону в Киеве

В прошлом году защитник перешел в ПАОК, но не стал основным игроком во время чемпионского сезона 2018/19, проведя лишь 11 матчей во всех турнирах.

Перед этим футболист в течение 9 лет выступал в составе киевского Динамо, с которым дважды стал чемпионом Украины и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати

blog_ava
Сампдория убедила Генк продать Малиновского
09:17
678
Теги
Трансферы Трансферы чемпионата Украины Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Динамо Киев Евгений Хачериди Евгений Хачериди ПАОК ПАОК
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
48
мин
Мали
19:00
Кот-д'Ивуар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук