Хачериди близок к возвращению в Динамо, – СМИ

Украинский защитник Евгений Хачериди, похоже, определился с будущим клубом.

Хачериди близок к подписанию соглашения с киевским Динамо, сообщает греческий ресурс Рaokvoice.com. Украинский защитник считает, что сможет быстро выйти на прежний уровень после неудачного сезона в Греции.

Хачериди готовится к сезону в Киеве

В прошлом году защитник перешел в ПАОК, но не стал основным игроком во время чемпионского сезона 2018/19, проведя лишь 11 матчей во всех турнирах.

Перед этим футболист в течение 9 лет выступал в составе киевского Динамо, с которым дважды стал чемпионом Украины и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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