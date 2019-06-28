Хачериди готовится к сезону в Киеве

Защитник ПАОКа Евгений Хачериди индивидуально готовится к сезону 2019/20.

Евгений Хачериди в Киеве индивидуально проводит подготовку к сезону 2019/20. Ранее футболист заявлял, что почти стал свободным агентом.

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В прошлом году защитник перешел в ПАОК, но не стал основным игроком во время чемпионского сезона 2018/19.

Перед этим футболист в течение 9 лет выступал в составе киевского Динамо, с которым дважды стал чемпионом Украины и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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