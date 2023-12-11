Как стало известно Футбол 24, Евгений Хачериди вернулся в столичный гранд.

Милевский после реабилитации вернется в Динамо: "Была встреча с Суркисом"

36-летний экс-защитник будет работать в отделе селекции Динамо и отвечать за трансферную политику клуба. К новым обязанностям приступил еще в ноябре.

Хачериди выступал за "бело-синих" 10 лет – с 2008-го по 2018-й. Вместе с Динамо три раза выигрывал чемпионат Украины, дважды Кубок и три Суперкубка. Центрбек запомнился агрессивными действиями на поле, часто переходившими границу. После Динамо Евгений поиграл за греческий ПАОК и Динамо Брест, а несколько месяцев назад оказался в любительском Штурме.

"Заступился за Алиева, а он меня дятлом обозвал". Правила жизни Евгения Хачериди