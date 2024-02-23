Мюнхенці оголосили, що Томас Тухель покине посаду наставника команди влітку. Керівництво Баварії вважає, що найкращим варіантом для заміни німця є Хабі Алонсо, який демонструє з Байєром хороші результати.

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Як повідомляє TZ, іспанський фахівець має великі сумніви щодо доцільності співпраці з мюнхенцями і не вважає, що робота в Баварії є правильним варіантом для його майбутнього. Алонсо бентежить хаос, який панує у стані чинного чемпіона Німеччини.

Наставник Байєра налаштований залишитися в Леверкузені, або ж прийняти пропозицію від Ліверпуля, який підшукує заміну Юргену Клоппу.

Нагадаємо, Хабі Алонсо очолив Байєр у жовтні 2022 року. Наразі його команда перебуває на першому місці у турнірній таблиці Бундесліги з 58 очками та випереджає Баварію на вісім пунктів.

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