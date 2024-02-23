Хабі Алонсо сумнівається щодо роботи в Баварії – наставник лідера Бундесліги має два варіанти розвитку кар'єри
Головний тренер Байєра Хабі Алонсо не збирається очолювати Баварію після завершення сезону.
Мюнхенці оголосили, що Томас Тухель покине посаду наставника команди влітку. Керівництво Баварії вважає, що найкращим варіантом для заміни німця є Хабі Алонсо, який демонструє з Байєром хороші результати.
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Як повідомляє TZ, іспанський фахівець має великі сумніви щодо доцільності співпраці з мюнхенцями і не вважає, що робота в Баварії є правильним варіантом для його майбутнього. Алонсо бентежить хаос, який панує у стані чинного чемпіона Німеччини.
Наставник Байєра налаштований залишитися в Леверкузені, або ж прийняти пропозицію від Ліверпуля, який підшукує заміну Юргену Клоппу.
Нагадаємо, Хабі Алонсо очолив Байєр у жовтні 2022 року. Наразі його команда перебуває на першому місці у турнірній таблиці Бундесліги з 58 очками та випереджає Баварію на вісім пунктів.
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